Миллер обсудил с послом и министром энергетики Белоруссии вопросы поставок газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем и обсудил вопросы поставок газа в республику.

«В том числе стороны уделили внимание ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода. Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге», — сообщил «Газпром».

Компания напомнила, что между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2022 года действуют контракты на поставку газа в республику и его транспортировку через территорию Белоруссии.

16 августа советник премьера Венгрии Балаж Орбан рассказал об успешном заполнении подземных газохранилищ в стране. По его словам, ПХГ заполнены уже на 141% от зимнего потребления газа.