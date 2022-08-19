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Миллер обсудил с послом и министром энергетики Белоруссии вопросы поставок газа

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем и обсудил вопросы поставок газа в республику.
Миллер обсудил с послом и министром энергетики Белоруссии вопросы поставок газа
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«В том числе стороны уделили внимание ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода. Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге», — сообщил «Газпром».

Компания напомнила, что между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2022 года действуют контракты на поставку газа в республику и его транспортировку через территорию Белоруссии.

16 августа советник премьера Венгрии Балаж Орбан рассказал об успешном заполнении подземных газохранилищ в стране. По его словам, ПХГ заполнены уже на 141% от зимнего потребления газа.

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