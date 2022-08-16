Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении подземных газохранилищ
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Об этом Орбан проинформировал в социальных сетях.
По словам советника, согласно данным научно-исследовательского института Klímapolitikai Intézet, Венгрия находится «в первых рядах» в Евросоюзе по уровню заполняемости газохранилищ.
Он отметил, что газоснабжение Венгрии обеспечено.
«Объём газа в хранилищах составляет 34% от общего годового потребления, 141% от потребления зимой и 82% от годового бытового потребления», — заявил Орбан.
13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил о начале дополнительных поставок газа в Венгрию «Газпромом» сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку».