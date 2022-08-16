Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении подземных газохранилищ

Советник премьера Венгрии Балаж Орбан рассказал об успешном заполнении подземных газохранилищ в стране. По его словам, ПХГ заполнены уже на 141% от зимнего потребления газа.

Об этом Орбан проинформировал в социальных сетях.

По словам советника, согласно данным научно-исследовательского института Klímapolitikai Intézet, Венгрия находится «в первых рядах» в Евросоюзе по уровню заполняемости газохранилищ.

Он отметил, что газоснабжение Венгрии обеспечено.

«Объём газа в хранилищах составляет 34% от общего годового потребления, 141% от потребления зимой и 82% от годового бытового потребления», — заявил Орбан.

13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил о начале дополнительных поставок газа в Венгрию «Газпромом» сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку».