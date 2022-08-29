Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «цивилизация рухнет» без нефти и газа. Об этом он сказал в ходе международной конференции по энергетике в Норвегии.

«В краткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, человечеству нужны газ и нефть — особенно сегодня, когда введены антироссийские санкции.

Также бизнесмен заявил, что такое мнение поддержит любой здравомыслящий человек.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал рост цен на газ до €5 тыс. до конца 2022 года.

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон отметил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.