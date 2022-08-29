Илон Маск заявил, что «цивилизация рухнет» без нефти и газа
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«В краткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет», — цитирует его ТАСС.
По его словам, человечеству нужны газ и нефть — особенно сегодня, когда введены антироссийские санкции.
Также бизнесмен заявил, что такое мнение поддержит любой здравомыслящий человек.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал рост цен на газ до €5 тыс. до конца 2022 года.
Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон отметил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.