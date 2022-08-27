В ЦРЭ предупредили об угрозе для газового рынка Европы из-за ураганов в США

Эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для европейского газового рынка из-за нарушений в цепочках поставок американского СПГ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Rystad Energy, в США грядёт пик сезона ураганов.

«Эффект на рынок зависит от объёма вызванных разрушений, но, поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», — заявили в ЦРЭ.

Отмечается, что сильный ураган, аналогичный прошлогоднему, под названием «Ида» может вызвать сбой в отгрузках СПГ с экспортных терминалов в Мексиканском заливе. Это может повлиять на сокращение поставок на мировой рынок на 300 млн куб. м в сутки.

«Также вероятно снижение добычи (нефти. — RT) на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы крупные ураганы приводили к перебоям в размере 600–700 тыс. баррелей в сутки», — пояснили эксперты.

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода ранее заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 за 1 тыс. куб. м к 2023 году.