Экономист Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 к 2023 году

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 за тысячу кубометров к 2023 году.

«Триггер — и сейчас, и на ближайшее время, — это ажиотажный спрос на топливо. Во-первых, прокачка газа в сторону Европы по нитке «Северного потока» в настоящее время не превышает 20% максимальной мощности. Даже если предположить, что никаких сбоев с поставками не будет, ЕС потребуется весь сентябрь и октябрь наполнять подземные газовые хранилища и не отбирать газ оттуда», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, ещё один фактор — это то, что даже при условии стабильных поставок зимний период является временем роста цен на газ просто по причине спроса на него.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.