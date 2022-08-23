военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 к 2023 году

Короткая ссылка
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 за тысячу кубометров к 2023 году.
Экономист Лобода заявил, что цена газа может преодолеть планку в $4000 к 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Триггер — и сейчас, и на ближайшее время, — это ажиотажный спрос на топливо. Во-первых, прокачка газа в сторону Европы по нитке «Северного потока» в настоящее время не превышает 20% максимальной мощности. Даже если предположить, что никаких сбоев с поставками не будет, ЕС потребуется весь сентябрь и октябрь наполнять подземные газовые хранилища и не отбирать газ оттуда», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, ещё один фактор — это то, что даже при условии стабильных поставок зимний период является временем роста цен на газ просто по причине спроса на него.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить