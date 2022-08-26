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В Госдуме прокомментировали намерение Болгарии возобновить переговоры о поставках газа

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал заявление Болгарии о возобновлении переговоров с «Газпромом» по поставкам газа.
В Госдуме прокомментировали намерение Болгарии возобновить переговоры о поставках газа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В первую очередь, хочу отметить, что не только Болгария, но и ряд других стран ЕС, которые присоединились к санкционной политике против России, понимают, что эту зиму им без российских энергоресурсов эффективно пройти не получится. Помимо стремительного удорожания газа, проблемы возникают с финансированием производства товаров и с финансированием коммунальных услуг», — рассказал депутат.

По его мнению, страны ЕС оказались в такой ситуации, когда по собственной глупости навлекли на себя недовольство своих граждан и представителей бизнеса из-за санкционной политики против России.

Гладких также отметил, что энергоресурсы России рано или поздно вернутся в страны ЕС, но теперь это будет зависеть исключительно от воли руководства страны.

Ранее министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что республика готова возобновить переговоры по поставкам российского газа и София ожидает в ближайшее время ответа от «Газпрома».

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