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Премьер Канады: зависимость Европы от российского газа продлится ещё один—два года

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится ещё один—два года.
Премьер Канады: зависимость Европы от российского газа продлится ещё один—два года
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале.

«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», — цитирует Трюдо ТАСС.

22 августа биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что переговоры с компанией «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа неизбежны.

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