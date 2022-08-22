Премьер Канады: зависимость Европы от российского газа продлится ещё один—два года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится ещё один—два года.

Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале.

«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», — цитирует Трюдо ТАСС.

22 августа биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что переговоры с компанией «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа неизбежны.