Премьер Канады: зависимость Европы от российского газа продлится ещё один—два года
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Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале.
«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», — цитирует Трюдо ТАСС.
22 августа биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что переговоры с компанией «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа неизбежны.