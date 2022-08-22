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Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE.

Как уточняется, цены растут более чем на 18%.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность роста цен на газ в Евросоюзе до $4 тыс. к концу года из-за действий политиков ЕС.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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