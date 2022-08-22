Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE.
Как уточняется, цены растут более чем на 18%.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность роста цен на газ в Евросоюзе до $4 тыс. к концу года из-за действий политиков ЕС.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.