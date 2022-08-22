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Медведев допустил возможность роста цен на газ в ЕС до $4000 к концу года

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность роста цен на газ в Евросоюзе до $4 тыс. к концу года из-за действий политиков ЕС.
Медведев допустил возможность роста цен на газ в ЕС до $4000 к концу года
  • AP
  • © Michael Sohn

По словам Медведева, у европейских политиков «почти получилась эта восхитительная комбинация». Он обратил внимание на то, что биржевая цена газа 22 августа достигла $2,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Медведев отметил, что в странах ЕС рекомендован режим строгой экономии энергоресурсов.

«Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3 тыс.? $4 тыс.? Кто больше, господа?» — написал зампред Совбеза России в своём Telegram-канале.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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