Эксперт Бабин рассказал о факторах давления на курс рубля
С начала августа курс рубля к доллару остаётся в узком диапазоне без значительных колебаний, и только в последние несколько дней российская валюта начала ослабевать из-за спада цен на сырьевые товары.
«Тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях», — пояснил эксперт в комментарии агентству «Прайм».
По словам Бабина, в этом случае курс рубля может упасть.
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