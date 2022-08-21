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Эксперт Бабин рассказал о факторах давления на курс рубля

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На курс рубля оказывают давление сразу несколько факторов, среди которых — восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за рубеж и возвращение на отечественный рынок резидентов из дружественных стран, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

С начала августа курс рубля к доллару остаётся в узком диапазоне без значительных колебаний, и только в последние несколько дней российская валюта начала ослабевать из-за спада цен на сырьевые товары.

«Тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях», — пояснил эксперт в комментарии агентству «Прайм».

По словам Бабина, в этом случае курс рубля может упасть.

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос ранее рассказал о четырёх факторах устойчивости экономики России.

Французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.

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