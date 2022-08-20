Обозреватель The National Interest назвал четыре фактора устойчивости экономики России
- РИА Новости
Как он отметил, первым важным фактором стал устойчивый рубль благодаря беспрецедентным шагам ЦБ России.
«Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — указал он.
Другим фактором, который помог российской экономике, стало решение властей внедрить систему параллельного импорта.
Ещё одним важным моментом стало то, что великие экономические державы мира, в частности Китай и Индия, не просто отказались присоединиться к западным санкциям, а наоборот, углубили экономические контакты с Россией и нарастили темпы импорта энергоносителей.
Четвёртым же фактором стало то, что санкции были непродуманными и в итоге ударили по тем, кто их вводил. При этом Европа значительно сильнее пострадала от своих антироссийских ограничений, чем сама Россия.
Ранее французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.