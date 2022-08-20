Обозреватель The National Interest назвал четыре фактора устойчивости экономики России

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос рассказал о четырёх факторах устойчивости экономики России.

Как он отметил, первым важным фактором стал устойчивый рубль благодаря беспрецедентным шагам ЦБ России.

«Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — указал он.

Другим фактором, который помог российской экономике, стало решение властей внедрить систему параллельного импорта.

Ещё одним важным моментом стало то, что великие экономические державы мира, в частности Китай и Индия, не просто отказались присоединиться к западным санкциям, а наоборот, углубили экономические контакты с Россией и нарастили темпы импорта энергоносителей.

Четвёртым же фактором стало то, что санкции были непродуманными и в итоге ударили по тем, кто их вводил. При этом Европа значительно сильнее пострадала от своих антироссийских ограничений, чем сама Россия.

Ранее французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.