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Обозреватель The National Interest назвал четыре фактора устойчивости экономики России

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Обозреватель The National Interest Марк Эпископос рассказал о четырёх факторах устойчивости экономики России.
Обозреватель The National Interest назвал четыре фактора устойчивости экономики России
  • РИА Новости

Как он отметил, первым важным фактором стал устойчивый рубль благодаря беспрецедентным шагам ЦБ России.

«Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», —  указал он.

Другим фактором, который помог российской экономике, стало решение властей внедрить систему параллельного импорта.

Ещё одним важным моментом стало то, что великие экономические державы мира, в частности Китай и Индия, не просто отказались присоединиться к западным санкциям, а наоборот, углубили экономические контакты с Россией и нарастили темпы импорта энергоносителей.

Четвёртым же фактором стало то, что санкции были непродуманными и в итоге ударили по тем, кто их вводил. При этом Европа значительно сильнее пострадала от своих антироссийских ограничений, чем сама Россия.

Ранее французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.

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