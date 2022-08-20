МИД России: страны ЕАЭС до 21% сократили использование доллара во взаиморасчётах

Страны ЕАЭС сократили использование доллара во взаиморасчётах до 21% от общего объёма операций, заявил замглавы МИД России Александр Панкин

«Платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объёма операций, а использование доллара сократилось до 21%», — цитирует ТАСС Панкина.

По его словам, вопрос повышения доли национальных валют во взаимных расчётах стоял на повестке дня ЕАЭС с самого начала.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР планирует продолжить увеличивать расчёты в национальных валютах в торговле с российской стороной.