Энергетическая группа Enel оценила потери от продажи бизнеса в России в €527 млн
- globallookpress.com
- © Igor Golovniov/Keystone Press Agency
«Стоимость активов «Энел России» была скорректирована до уровня ожидаемой цены сделки в €137 млн с признанием убытка в размере €527 млн», — приводит ТАСС выдержку из документа.
Отмечается, что оценочная стоимость компании в России составляла €493 млн.
Ранее сообщалось, что ущерб американского производителя упаковки Ball Corporation из-за ухода из России составил $435 млн.
По оценкам экспертов, полный уход зарубежных ретейлеров с российского рынка обойдётся им в сумму около $800 млн.