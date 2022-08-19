Энергетическая группа Enel оценила потери от продажи бизнеса в России в €527 млн

Итальянская энергетическая группа Enel оценивает потери от продажи бизнеса в России в €527 млн, следует из отчёта компании за первое полугодие.

«Стоимость активов «Энел России» была скорректирована до уровня ожидаемой цены сделки в €137 млн с признанием убытка в размере €527 млн», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Отмечается, что оценочная стоимость компании в России составляла €493 млн.

Ранее сообщалось, что ущерб американского производителя упаковки Ball Corporation из-за ухода из России составил $435 млн.

По оценкам экспертов, полный уход зарубежных ретейлеров с российского рынка обойдётся им в сумму около $800 млн.