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The Hill: приверженность ЕС «зелёной» энергетике может привести к гибели тысяч людей

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Приверженность стран Европы «зелёной» энергетике может стать причиной гибели сотен тысяч людей этой зимой, заявила в статье для издания The Hill обозреватель Кристин Тейт.

«Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — говорится в материале.

Отмечается, что основа для энергокризиса была заложена много лет назад, а попытки замены традиционной энергии «зелёными» источниками оказались катастрофическими.

По словам Тейт, грядующая зима должна стать тревожным звонком для США.

Ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.

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