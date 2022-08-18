военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Михайлова спрогнозировала падение курса доллара из-за снижения спроса в России

Короткая ссылка
Курс доллара будет снижаться из-за снижения спроса на эту валюту в России. Об этом заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

По её мнению, укрепление рубля происходит за счёт сокращения импорта в Россию, снижения объёмов перемещения трансграничного капитала, а также сокращения туристического потока. 

«Все эти факторы негативно влияют на доллар США и снижают значимость доллара на валютном рынке», — приводит агентство «Прайм» заявление Михайловой.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что рубль входит в топ-20 мирового рейтинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить