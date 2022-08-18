Аналитик Михайлова спрогнозировала падение курса доллара из-за снижения спроса в России
По её мнению, укрепление рубля происходит за счёт сокращения импорта в Россию, снижения объёмов перемещения трансграничного капитала, а также сокращения туристического потока.
«Все эти факторы негативно влияют на доллар США и снижают значимость доллара на валютном рынке», — приводит агентство «Прайм» заявление Михайловой.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что рубль входит в топ-20 мирового рейтинга.