Аналитик Михайлова спрогнозировала падение курса доллара из-за снижения спроса в России

Курс доллара будет снижаться из-за снижения спроса на эту валюту в России. Об этом заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

По её мнению, укрепление рубля происходит за счёт сокращения импорта в Россию, снижения объёмов перемещения трансграничного капитала, а также сокращения туристического потока.

«Все эти факторы негативно влияют на доллар США и снижают значимость доллара на валютном рынке», — приводит агентство «Прайм» заявление Михайловой.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что рубль входит в топ-20 мирового рейтинга.