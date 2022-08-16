Эксперт по фондовому рынку Зельцер: рубль входит в топ-20 мирового рейтинга
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«К началу 2022 года доля рубля в международных расчетах по системе SWIFT составляла порядка 0,2%. Для сравнения: на китайский юань приходилось 2,2%, иена — 2,7%, евро — 38%, и доллар составлял почти 39% транзакций. Несмотря на считаные доли процента, приходящиеся в системе на рубль, российская нацвалюта входит в топ-20 мирового рейтинга», — рассказал эксперт «Известиям».
Эксперт добавил, что в рамках Евразийского экономического союза рубль занимает доминирующее положение.