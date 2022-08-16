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Эксперт по фондовому рынку Зельцер высказался о снижении интереса к доллару в мире

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался о снижении интереса к доллару в мире и по объёмам транзакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США.
Эксперт по фондовому рынку Зельцер высказался о снижении интереса к доллару в мире
  • Gettyimages.ru

«Одним из ярких примеров является решение России о переводе стран-санкционеров на оплату газа за рубли», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, перевод остальных экспортных потоков на рубли может быть вопросом времени.

«Например, рассматриваемая тенденция уже усилилась через возможность рефинансирования долга и конвертацию инвалютных займов в рублёвые обязательства. Долговой рынок уже трансформируется, на очереди и товарный», — считает Зельцер.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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