Эксперт по фондовому рынку Зельцер высказался о снижении интереса к доллару в мире
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«Одним из ярких примеров является решение России о переводе стран-санкционеров на оплату газа за рубли», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его мнению, перевод остальных экспортных потоков на рубли может быть вопросом времени.
«Например, рассматриваемая тенденция уже усилилась через возможность рефинансирования долга и конвертацию инвалютных займов в рублёвые обязательства. Долговой рынок уже трансформируется, на очереди и товарный», — считает Зельцер.
Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.