Аналитик Пикин заявил о «напряжённой ситуации» в сфере энергетики в мире
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«Ситуация напряжённая по всем параметрам. Самая главная проблема — на энергетических рынках большая неопределённость», — высказался эксперт.
По его словам, на это влияют санкции против России, а также ситуация с пандемией.
«Прогнозировать, каким будет баланс (спроса и предложения на рынке нефти. — RT) этой зимой в части нефти, ещё можно, но любые политические заключения в виде санкций могут подкосить эту ситуацию. По газу — более сложная ситуация», — отметил Пикин.
Специалист также добавил, что нефтяные рынки более защищены, при этом в мире наблюдается дефицит сжиженного газа.
«Поэтому мы видим постоянный взлёт цен до неимоверных высот», — сказал аналитик.
Ранее генсек ОПЕК заявил о возможности возникновения энергетического кризиса.
При этом он отметил, что не стал бы говорить о наступлении «крупной глобальной рецессии».