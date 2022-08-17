Аналитик Пикин заявил о «напряжённой ситуации» в сфере энергетики в мире

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса о возможности возникновения энергетического кризиса будущей зимой.

«Ситуация напряжённая по всем параметрам. Самая главная проблема — на энергетических рынках большая неопределённость», — высказался эксперт.

По его словам, на это влияют санкции против России, а также ситуация с пандемией.

«Прогнозировать, каким будет баланс (спроса и предложения на рынке нефти. — RT) этой зимой в части нефти, ещё можно, но любые политические заключения в виде санкций могут подкосить эту ситуацию. По газу — более сложная ситуация», — отметил Пикин.

Специалист также добавил, что нефтяные рынки более защищены, при этом в мире наблюдается дефицит сжиженного газа.

«Поэтому мы видим постоянный взлёт цен до неимоверных высот», — сказал аналитик.

Ранее генсек ОПЕК заявил о возможности возникновения энергетического кризиса.

При этом он отметил, что не стал бы говорить о наступлении «крупной глобальной рецессии».