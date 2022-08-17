Генсек ОПЕК заявил о вероятности возникновения энергетического кризиса

Будущей зимой может возникнуть энергетический кризис, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

Он отметил, что не стал бы говорить о наступлении «крупной глобальной рецессии».

«При этом я думаю, в чём вы правы, мы видим признаки потенциального энергетического кризиса, который наступит зимой», — сказал аль-Гайс в интервью Bloomberg.

Генсек ОПЕК добавил, что не знает, каким будет кризис.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.