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Генсек ОПЕК заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ

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Генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс в интервью CNBC заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ.
Генсек ОПЕК заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ
  • Gettyimages.ru

«ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И на мой взгляд, всё дело в нехватке инвестиций — хронической нехватке инвестиций», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что такова «суровая реальность», которую необходимо осознать.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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