Генсек ОПЕК заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ
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«ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И на мой взгляд, всё дело в нехватке инвестиций — хронической нехватке инвестиций», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что такова «суровая реальность», которую необходимо осознать.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.