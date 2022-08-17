Генсек ОПЕК заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ

Генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс в интервью CNBC заявил о непричастности организации к росту цен на нефть и газ.

«ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И на мой взгляд, всё дело в нехватке инвестиций — хронической нехватке инвестиций», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что такова «суровая реальность», которую необходимо осознать.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.