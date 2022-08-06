Эксперт Скрябин прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

«ОПЕК+ согласовала рост добычи на сентябрь на 100 тыс. баррелей в сутки. Конечно, это ниже, чем согласовывалось ранее. Темпы увеличения добычи нефти сейчас будут ниже, чем они были до сих пор в рамках предыдущей сделки ОПЕК+», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Скрябина, краткосрочное движение цены на нефть прогнозировать сложно из-за множества факторов. В частности, пояснил эксперт, есть риски последствий локдаунов и распространения оспы обезьян.

«Думаю, что в долгосрочной перспективе — несколько месяцев или год — можно ожидать сохранения высоких цен на нефть, около $100 за баррель и выше», — добавил Скрябин.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.