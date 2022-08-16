Цена газа в Европе превысила $2600 за тысячу кубометров впервые с начала марта
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что стоимость фьючерса с поставкой в сентябре на нидерландском хабе TTF составила $2618,6 за 1 тыс. куб. м.
Ранее в «Газпроме» заявили, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.