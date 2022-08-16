Уровень годовой инфляции в Болгарии достиг более чем 17%

В июле уровень годовой инфляции в Болгарии достиг 17,3%, следует из данных Национального статистического института.

При этом инфляция в пределах месяца в стране составила 1,1%.

Больше всего цены выросли в сфере культуры и досуга — 7,4%, а также ЖКХ — 5,2%.

По оценкам Bloomberg, риск наступления рецессии в еврозоне является самым высоким с ноября 2020 года — дефицит энергии угрожает ещё больше увеличить рекордную инфляцию.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.