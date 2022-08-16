военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Уровень годовой инфляции в Болгарии достиг более чем 17%

Короткая ссылка
В июле уровень годовой инфляции в Болгарии достиг 17,3%, следует из данных Национального статистического института.
Уровень годовой инфляции в Болгарии достиг более чем 17%
  • Gettyimages.ru

При этом инфляция в пределах месяца в стране составила 1,1%.

Больше всего цены выросли в сфере культуры и досуга — 7,4%, а также ЖКХ — 5,2%.

По оценкам Bloomberg, риск наступления рецессии в еврозоне является самым высоким с ноября 2020 года — дефицит энергии угрожает ещё больше увеличить рекордную инфляцию.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить