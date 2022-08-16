Аналитик Правосудов назвал «невиданным событием» сильный рост цен на газ в летний период

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2,45 тыс.

Правосудов подчеркнул, что такой рост цен летом можно назвать «невиданным событием», поскольку обычно в этот период отмечается падение.

«Рост цен связан с проблемами в энергобалансе Европы: газа недостаточно, проблемы с завозом угля, соответственно, растут цены и на уголь. Плюс проблемы с выработкой на атомных электростанциях во Франции, проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи... И всё это вместе скопилось в один комок и приводит к тому, что даже по таким ценам газ востребован», — объяснил специалист.

Он напомнил о появлении новой нормы в Европе: необходимо увеличить закачку газа в подземные хранилища до 80—90%.

«И всё это происходит на фоне роста конкуренции с азиатским рынком... В результате мы видим такой рост цен, что совершенно нехарактерно. С ужасом думаешь, что будет дальше, в отопительный сезон, когда обычно цены растут. Сбить их, наверное, может только дополнительный приток газа на рынок, а дополнительному притоку взяться неоткуда, кроме как из «Северного потока — 2», который готов к запуску, и он мог бы спасти Европу, дав дополнительные объёмы газа, что привело бы к снижению цен», — рассказал собеседник RT.

Эксперт также отметил, что, судя по заявлениям европейских властей, запуск «Северного потока — 2» для них означает «выбросить белый флаг», при этом, как пояснил специалист, получение газа по «Северному потоку — 1» они таким образом не расценивают.

Ранее стало известно о том, что биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2,45 тыс.

При этом в «Газпроме» заявили, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.