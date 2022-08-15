Специалист Лобода прокомментировал резкий рост цен на газ в ЕС

Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода прокомментировал резкий рост цен на газ в ЕС.

В беседе с газетой «Известия» он связал это с тем, что экспорт газа из России в Евросоюз упал до 40-летнего минимума.

«Газовый и — шире — энергетический кризис у европейских соседей ещё не решён, а негативные события в виде роста цен для потребителей, нехватки энергоресурсов и развивающихся политических противоречий между странами, решающими теперь свои задачи энергетической безопасности поодиночке, очень прогрессируют», — отметил эксперт.

По его словам, к началу осени государствам ЕС «повезёт», если цены не преодолеют отметку $3 тыс.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $2,4 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с марта.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.