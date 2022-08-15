Инвестстратег Бахтин заявил, что потолок цен на газ в Европе уже пройден
«Если говорить об устойчивых уровнях, которые были бы терпимыми для местных потребителей, то текущие котировки уже вышли за эти пределы, и при сохранении таких цен ущерб экономике ЕС может быть очень существенный», — заявил он агентству «Прайм».
По словам эксперта, стоимость газа в Европе уже достигла своего пика подорожания, и показатели останутся высокими перед отопительным сезоном.
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее допустил, что энергетический кризис может повлиять на единство Европы.
Венгрия и Польша — единственные из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.