Президент Финляндии Ниинистё: энергетический кризис может повлиять на единство Европы

Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что энергетический кризис может повлиять на единство Европы.

По его словам, связанные с Украиной риски увеличиваются, Европа готовится к энергетическому кризису, вызванному конфликтом и последующим экономическим спадом.

«Это также может повлиять на единство Европы», — сказал он в беседе с Maaseudun Tulevaisuus.

Политолог Александр Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в случае отказа от российского газа странам ЕС действительно придётся биться за поставки и конкурировать между собой.