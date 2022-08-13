Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций в Россию в I полугодии 2023 года

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что пик падения инвестиций в основной капитал в России придётся на первую половину 2023 года.

Об этом он сказал на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

«Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придётся на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Белоусов заявил, что страна прошла пик спада потребления, его рост начнётся в этом и продолжится в 2023 году.