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Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций в Россию в I полугодии 2023 года

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что пик падения инвестиций в основной капитал в России придётся на первую половину 2023 года.
Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций в Россию в I полугодии 2023 года
  • РИА Новости

Об этом он сказал на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

«Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придётся на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Белоусов заявил, что страна прошла пик спада потребления, его рост начнётся в этом и продолжится в 2023 году.

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