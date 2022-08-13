Белоусов: Россия прошла пик спада потребления

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что страна прошла пик спада потребления, его рост начнётся в этом и продолжится в 2023 году.

Об этом вице-премьер рассказал на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

Он отметил, что падение реальных доходов и товарооборота, которое случилось из-за скачка инфляции во втором — третьем кварталах года — это пик спада потребления.

«Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнётся рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдёт, это продолжится», — цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее в ЦБ допустили снижение потребительских цен в августе.