В ЦБ допустили снижение потребительских цен в августе
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Он отметил благоприятную динамику с ценами на продовольствие и ситуацию с урожаем.
«Поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе — сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер, и в этом смысле отрицательные значения месячных изменений цен, наверное, вполне возможны», — цитирует Заботкина РИА Новости.
При этом зампред ЦБ России усомнился в возможности возникновения дефляции в августе — сентябре этого года.
Ранее российский регулятор спрогнозировал возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.