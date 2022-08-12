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В ЦБ допустили снижение потребительских цен в августе

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Банк России допускает снижение уровня потребительских цен в августе из-за дезинфляционного эффекта от продовольствия, заявил зампред российского регулятора Алексей Заботкин.
В ЦБ допустили снижение потребительских цен в августе
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Он отметил благоприятную динамику с ценами на продовольствие и ситуацию с урожаем.

«Поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе — сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер, и в этом смысле отрицательные значения месячных изменений цен, наверное, вполне возможны», — цитирует Заботкина РИА Новости.

При этом зампред ЦБ России усомнился в возможности возникновения дефляции в августе — сентябре этого года.

Ранее российский регулятор спрогнозировал возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.

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