В ЦБ допустили снижение потребительских цен в августе

Банк России допускает снижение уровня потребительских цен в августе из-за дезинфляционного эффекта от продовольствия, заявил зампред российского регулятора Алексей Заботкин.

Он отметил благоприятную динамику с ценами на продовольствие и ситуацию с урожаем.

«Поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе — сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер, и в этом смысле отрицательные значения месячных изменений цен, наверное, вполне возможны», — цитирует Заботкина РИА Новости.

При этом зампред ЦБ России усомнился в возможности возникновения дефляции в августе — сентябре этого года.

Ранее российский регулятор спрогнозировал возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.