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В ЦБ России усомнились в возможности дефляции в августе — сентябре

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Зампред Банка России Алексей Заботкин усомнился в возможности возникновения дефляции в августе — сентябре этого года.
В ЦБ России усомнились в возможности дефляции в августе — сентябре
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Ни в августе, ни в сентябре в рамках моего определения дефляции не будет. Так же как никогда не было за всю современную историю Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Заботкин добавил, что в целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются благоприятно. Он предположил, что динамика сезонных факторов будет носить дезинфляционный характер.

Ранее газета «Известия» писала, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года.

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