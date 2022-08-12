В ЦБ России усомнились в возможности дефляции в августе — сентябре

Зампред Банка России Алексей Заботкин усомнился в возможности возникновения дефляции в августе — сентябре этого года.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Ни в августе, ни в сентябре в рамках моего определения дефляции не будет. Так же как никогда не было за всю современную историю Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Заботкин добавил, что в целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются благоприятно. Он предположил, что динамика сезонных факторов будет носить дезинфляционный характер.

Ранее газета «Известия» писала, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года.