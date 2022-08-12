ЦБ России прогнозирует возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать её на этом уровне в дальнейшем», — говорится в докладе ЦБ.
Регулятор отметил, что в 2022 году российская экономика вступила в фазу структурной перестройки из-за введения беспрецедентных внешних торговых и финансовых ограничений.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в июле 2022 года замедлилась до 15,1% против 15,9% в июне.