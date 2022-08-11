Аналитик Беляев высказался о перспективах разработки валюты стран БРИКС

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о перспективах международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что дискуссия органично встраивается в процесс разделения мира на две крупные зоны влияния. Это США и страны, набирающие высокие темпы развития: Китай, Индия, Россия и Турция.

По словам эксперта, синхронно с интеграционными процессами на Восток смещаются и хозяйственные интересы. Создание единой валюты выгодно в том числе для снижения рисков, поскольку США нередко используют доллар как инструмент влияния, отметил эксперт.

«Это вызывало недоумение: как получилось, что национальная валюта используется в качестве орудия воздействия на другие страны? Они, соответственно, в двусторонних отношениях для защиты собственных интересов переходят на расчёты в своей валюте. Понятно, что такие запросы периодически возникают», — добавил Беляев.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал о перспективах международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.