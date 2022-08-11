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Проректор Лобусев рассказал о перспективах развития экспортного рынка нефти в России

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Проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев рассказал о перспективах развития экспортного рынка нефти в России.
Проректор Лобусев рассказал о перспективах развития экспортного рынка нефти в России
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что в случае с долгосрочной перспективой ситуация очевидна.

«Китай сам добывает около 230—250 млн т нефти в год. Потребление у него давно уже превысило 600 млн т в год, сейчас оно где-то на уровне 650 млн т. То есть 400 млн т Китай готов проглатывать ежегодно. О чём тут говорить? Плюс Индия, плюс другие страны. Вопроса с экспортом нашей нефти нет», — отметил эксперт.

По его мнению, экспортный потенциал российской нефти может составлять 250—350 млн т в год.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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