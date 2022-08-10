Slovnaft: нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию

Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря НПЗ Slovnaft Антона Молнара.

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«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» поступили на территорию Словакии», — сказал Молнар. По его словам, утром в четверг, 11 августа, нефть ожидается на комбинате Slovnaft в Братиславе. Ранее стало известно, что «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы». 9 августа сообщалось о приостановке транзита в связи с невозможностью России провести оплату из-за введённых санкций.