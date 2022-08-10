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Slovnaft: нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию

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Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря НПЗ Slovnaft Антона Молнара.
Slovnaft: нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
  • Gettyimages.ru
  • © Zuzana Gogova

«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» поступили на территорию Словакии», — сказал Молнар.

По его словам, утром в четверг, 11 августа, нефть ожидается на комбинате Slovnaft в Братиславе.

Ранее стало известно, что «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы».

9 августа сообщалось о приостановке транзита в связи с невозможностью России провести оплату из-за введённых санкций.

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