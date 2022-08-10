Профицит текущего счёта платёжного баланса России в январе—июле вырос более чем в три раза

Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за январь — июль текущего года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года ($50,2 млрд).

Об этом говорится в опубликованных данных Центробанка.

Ранее стало известно, что положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе — июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило $192,4 млрд.

В регуляторе это объяснили показателями экспорта и импорта товаров.

«Динамика текущего счёта платёжного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объёма экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%.