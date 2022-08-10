военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Профицит текущего счёта платёжного баланса России в январе—июле вырос более чем в три раза

Короткая ссылка
Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за январь — июль текущего года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года ($50,2 млрд).

Об этом говорится в опубликованных данных Центробанка.

Ранее стало известно, что положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе — июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило $192,4 млрд.

В регуляторе это объяснили показателями экспорта и импорта товаров.

«Динамика текущего счёта платёжного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объёма экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить