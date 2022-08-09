В ЦБ назвали объём профицита внешней торговли России товарами и услугами

В российском Центробанке заявили, что профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе — июле составил $192,4 млрд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ, положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе — июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило $192,4 млрд.

«Динамика текущего счёта платёжного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объёма экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», — отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос на 29%.