Венгерская MOL готова взять обязательства по оплате транзита российской нефти по «Дружбе»

Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять обязательства по оплате транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что MOL «инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате».

Ранее компания подтвердила, что поставки остановлены.

Как сообщалось, «Укртранснафта» остановила транзит нефти по южной ветке в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Как отметил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях европейских санкций.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.