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Венгерская MOL готова взять обязательства по оплате транзита российской нефти по «Дружбе»

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Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять обязательства по оплате транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Венгерская MOL готова взять обязательства по оплате транзита российской нефти по «Дружбе»
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что MOL «инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате».

Ранее компания подтвердила, что поставки остановлены.

Как сообщалось, «Укртранснафта» остановила транзит нефти по южной ветке в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Как отметил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин, причина заключается в том, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях европейских санкций.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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