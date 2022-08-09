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IAB: к 2030 году экономика Германии потеряет более €260 млрд добавленной стоимости

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К 2030 году экономика Германии потеряет более €260 млрд добавленной стоимости, которая не может быть реализована из-за конфликта на Украине и энергетического кризиса.
IAB: к 2030 году экономика Германии потеряет более €260 млрд добавленной стоимости
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют результаты исследования немецкого Института исследований занятости (IAB).

Ожидается, что по итогам 2023 года скорректированный ВВП Германии окажется на 1,7% ниже, чем прогнозировалось до начала российской спецоперации, а безработных станет на 240 тыс. человек больше.

Аналитики прогнозируют снижение объёма производства в Германии в 2023 году на 4% из-за роста цен на энергоносители. В результате этого к 2026 году работу могут потерять 660 тыс. немцев, а к 2030 году — ещё 60 тыс. человек.

Ранее газета Daily Express писала, что санкции западных стран против России станут «самоубийством» Европейского союза.

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