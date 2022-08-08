FT: энергокомпании ЕС призвали Британию устранить опасные примеси из поставляемого газа

Ряд европейских энергетических компаний призвали Великобританию немедленно принять меры в отношении опасных примесей в поставляемом в ЕС природном газе. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что за последние месяцы количество примесей в поставляемом Британией газе достигло беспрецедентного уровня.

В частности, среди твёрдых примесей встречаются токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы.

Если Лондон не решит данную проблему и продолжит наращивать экспорт газа, поставки из Британии в Европу могут быть приостановлены из соображений безопасности, заключается в статье.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что Великобританию ждёт тяжёлая зима.

Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в ЕС.