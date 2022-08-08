FT: энергокомпании ЕС призвали Британию устранить опасные примеси из поставляемого газа
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Отмечается, что за последние месяцы количество примесей в поставляемом Британией газе достигло беспрецедентного уровня.
В частности, среди твёрдых примесей встречаются токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы.
Если Лондон не решит данную проблему и продолжит наращивать экспорт газа, поставки из Британии в Европу могут быть приостановлены из соображений безопасности, заключается в статье.
Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что Великобританию ждёт тяжёлая зима.
Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в ЕС.