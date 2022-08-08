Кабмин Германии: Берлин исключает запуск «Северного потока — 2»

Правительство Германии исключает запуск трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Я говорю: да, оно (правительство ФРГ. — RT) исключает это», — цитирует Хебештрайта ТАСС.

Он также отметил, что Германию ждут «сложные месяцы» в связи с сокращением поставок газа из России.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

Как сообщает Compact, жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН спрогнозировал усугубление энергокризиса в Германии.