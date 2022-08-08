Аналитик Тарасов назвал юань альтернативой доллара для россиян

Юань вошёл в тройку основных валют на Мосбирже и может рассматриваться россиянами в качестве основной альтернативы доллара и евро. Об этом заявил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

«27 июля дневной объём торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей», — сообщил он в интервью агентству «Прайм».

Тарасов добавил, что лидером торгов в валюте остаётся пара доллар-рубль (117,74 млрд рублей).

Отмечается, что юань занимает третье место по ликвидности в России, в связи с чем эта валюта является наиболее привлекательной альтернативой доллару и евро.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что значимость доллара и евро в первом полугодии существенно просела и этот процесс будет продолжаться в ближайшие месяцы.