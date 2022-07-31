Эксперт Васильев спрогнозировал снижение роли доллара и евро в ближайшие месяцы

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что значимость доллара и евро в первом полугодии существенно просела и этот процесс будет продолжаться в ближайшие месяцы.

«Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)», — рассказал аналитик агентству «Прайм».

Таким образом, объяснил Васильев, снижение роли доллара и евро будет наблюдаться в ближайшие месяцы.

По словам аналитика, роль валют дружественных стран и рубля, в свою очередь, будет демонстрировать рост.

При этом, отметил эксперт, курс рубля к доллару будет демонстрировать стабильность, к концу года он уйдёт в рамки 65—70 рублей за доллар.

Это будет комфортным курсом для наполнения бюджета, заключил Васильев.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала ситуацию на валютном рынке.