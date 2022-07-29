Аналитик Мильчакова спрогнозировала значение курсов доллара и евро в начале августа

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала ситуацию на валютном рынке.

По мнению аналитика, курс рубля в начале августа будет отчасти отыгрывать принятое 27 июля решение по процентным ставкам ФРС США.

«ФРС повысила процентные ставки на 0,75 процентного пункта, и хотя решение было ожидаемым, оно ещё некоторое время может способствовать укреплению доллара и падению валют других стран», — считает Мильчакова.

Она также отметила, что снижение ключевой ставки Банком России до 8% также стало «среднесрочным фактором ослабления рубля».

«У населения и бизнеса появляется больше стимулов тратить деньги, наращивая денежную массу в обращении, и меньше сберегать», — объяснила она.

Мильчакова также отметила, что в первой половине августа можно ожидать анонсированного ранее Минфином России возвращения к бюджетному правилу.

«Это тоже станет дополнительным фактором для ослабления рубля — продажа рублей будет вызывать беспокойство у валютных трейдеров. В начале августа ожидаем 58—62 рубля за доллар и 59—63 рубля за евро», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля.