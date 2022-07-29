Курс евро на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 14:24 мск вырос на 1 рубль, до 61,82 рубля, евро — на 1,43 рубля, до 63,19 рубля.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.