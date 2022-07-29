Аналитик Свирин дал прогноз по курсу доллара в августе

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Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «ФИНМИР» Георгий Свирин рассказал об изменениях курса доллара в августе.
Аналитик Свирин дал прогноз по курсу доллара в августе
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Его мнение опубликовала «Российская газета».

По ряду причин рубль в последнее время постепенно стал слабеть, закрыв прошлую неделю на 57,3 за доллар, а в четверг вышел за 60 единиц к доллару, отметил эксперт.

По его мнению, в перспективе тренд останется прежним — рубль будет торговаться в районе 60 за доллар. 

Основные колебания начнутся со второй недели августа, считает Свирин. По его мнению, после принятия бюджетного правила рубль начнёт плавно опускаться к 80 за доллар.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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