«Газпром» заявил о невозможности поставки двигателя на КС «Портовая»

В компании «Газпром» заявили, что санкции Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку двигателя на КС «Портовая» невозможной.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в заявлении компании в Telegram.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщали, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.