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«Газпром» заявил о невозможности поставки двигателя на КС «Портовая»

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В компании «Газпром» заявили, что санкции Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку двигателя на КС «Портовая» невозможной.
«Газпром» заявил о невозможности поставки двигателя на КС «Портовая»
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в заявлении компании в Telegram.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщали, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

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