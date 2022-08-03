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Минфин: нефтегазовые допдоходы бюджета в июле были ниже прогноза на 74,7 млрд рублей

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Фактический объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 млрд рублей.
Минфин: нефтегазовые допдоходы бюджета в июле были ниже прогноза на 74,7 млрд рублей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте ведомства.

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июль в размере 259,1 млрд рублей.

В августе ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%).

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета России в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей.

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