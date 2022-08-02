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Страны G7 намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции

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Страны G7 заявили, что намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции и связанных с ней товаров из России.
Страны G7 намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции
  • AFP
  • © KERSTIN JOENSSON

«Мы будем и далее снижать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанных с ней товаров из России и помогать странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в заявлении «семёрки».

Как ранее писала американская газета The Hill со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.

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