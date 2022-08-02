Страны G7 намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции

Страны G7 заявили, что намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции и связанных с ней товаров из России.

«Мы будем и далее снижать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанных с ней товаров из России и помогать странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в заявлении «семёрки».

Как ранее писала американская газета The Hill со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.