Страны G7 намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции
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«Мы будем и далее снижать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанных с ней товаров из России и помогать странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в заявлении «семёрки».
Как ранее писала американская газета The Hill со ссылкой на научных сотрудников Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.