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Путин: Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против России

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Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО) с введением санкций против российской стороны.
Путин: Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, (западных. — RT) политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — цитирует его ТАСС.

Президент России выразил предположение, что западным странам о соответствующих принципах «и вспоминать-то уже не хочется».

Ранее Путин заявил, что российская сторона остаётся надёжным партнёром, несмотря на санкции, но работать себе в убыток с недружественными странами не будет.

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