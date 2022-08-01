Путин: Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО с введением санкций против России
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании по ситуации в металлургической отрасли.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, (западных. — RT) политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — цитирует его ТАСС.
Президент России выразил предположение, что западным странам о соответствующих принципах «и вспоминать-то уже не хочется».
Ранее Путин заявил, что российская сторона остаётся надёжным партнёром, несмотря на санкции, но работать себе в убыток с недружественными странами не будет.